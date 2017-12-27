Прокуратура оприлюднила відеоматеріали у справі заступника голови Запорізької облради
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Прокуратура Харківської області оприлюднила аудіо- та відеоматеріали у кримінальному провадженні щодо заступника голови Запорізької обласної ради, його брата та директора одного з комунальних підприємств Мелітополя, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Харківської області.
“Для уникнення політичних спекуляцій з боку однієї з парламентських фракцій щодо нібито політичних переслідувань в Запорізькій області, слідчими Харківської прокуратури було прийнято рішення про оприлюднення частини аудіо- і фотоматеріалів про причетність підозрюваних осіб до розкрадань бюджетних коштів”, — йдеться у повідомленні прес-служби.
Як повідомляв УНН, співробітники харківської прокуратури затримали заступника голови Запорізької обласної ради Владислава Марченка.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що обшуки у запорізьких чиновників стосувалися депутата облради та його брата, які через вплив на посадових осіб організовували фіктивні тендери на благоустрій парку (2,7 млн грн) та шкільні спортмайданчики (84 млн грн) з наперед визначеним переможцем.