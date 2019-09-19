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Прокуратура АРК відкрила провадження щодо виїзду з Криму "делегатів" на нараду ОБСЄ

Прокуратура АРК відкрила провадження щодо виїзду з Криму "делегатів" на нараду ОБСЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Прокуратура АР Крим зареєструвала кримінальне провадження за фактом порушення представниками окупаційних ЗМІ порядку виїзду з тимчасово окупованої території АР Крим з метою участі на щорічній нараді ОБСЄ у Варшаві. Про це УНН повідомляє з посиланням на Прокуратуру АРК у Telegram.

"Дані відомості внесені в ЄРДР за зверненням Представника Президента України в АР Крим Антона Кориневича. В ході досудового розслідування буде дана правова оцінка не тільки законності виїзду "делегатів" з півострова, але і отримання ними візи для в'їзду на територію Євросоюзу, включення їх до складу офіційної делегації РФ. Розслідування буде проводиться Службою безпеки України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, представництво Президента України в Автономній Республіці Крим звернулося із запитом до прокуратури Автономної Республіки Крим після заяв про "російський Крим" на щорічній нараді ОБСЄ у сфері людського виміру.

Як повідомляв УНН, напередодні делегація України покинула зал засідань ОБСЄ, де обговорювали тему свободи слова, на знак протесту проти заяв пропагандистів про "російський Крим".

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