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Прохід кораблів ВМС в Азовське море поки не планується – Хомчак

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Наразі Україна не планує проводити кораблі ВМС через Керченську протоку. Про це заявив начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак в інтерв’ю BBC News Україна, передає УНН.

Прохід кораблів ВМС в Азовське море поки не планується – Хомчак

"У нас немає стільки українців, щоб ми ними так могли ризикувати… Я не можу сказати, що прямо завтра ми будемо проходити через Керченську протоку. Спочатку треба розібратися з тим, що сталося, адже процес не завершено. Наші моряки, на жаль, перебувають у камерах РФ", - розповів Хомчак.

Проте він додав, що здавати позиції в Азовському морі Україна не збирається.

Нагадаємо, останнім часом прикордонна служба Російської Федерації полегшила процедуру проходу іноземними суднами до українських портів у Азовському морі.

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