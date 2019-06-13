Прохід кораблів ВМС в Азовське море поки не планується – Хомчак
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Наразі Україна не планує проводити кораблі ВМС через Керченську протоку. Про це заявив начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак в інтерв’ю BBC News Україна, передає УНН.
"У нас немає стільки українців, щоб ми ними так могли ризикувати… Я не можу сказати, що прямо завтра ми будемо проходити через Керченську протоку. Спочатку треба розібратися з тим, що сталося, адже процес не завершено. Наші моряки, на жаль, перебувають у камерах РФ", - розповів Хомчак.
Проте він додав, що здавати позиції в Азовському морі Україна не збирається.
Нагадаємо, останнім часом прикордонна служба Російської Федерації полегшила процедуру проходу іноземними суднами до українських портів у Азовському морі.