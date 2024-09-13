Проєкт "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" акумулював понад 60 мільйонів гривень на наземні роботизовані комплекси

"WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" - спільний проєкт мережі АЗК WOG, ПриватБанку та Благодійного фонду Сергія Притули. За 2,5 місяці вдалось акумулювати понад 60,8 мільйонів гривень на автоматизовані турелі "ШаБля" та безпілотні платформи "Рись" українського виробництва.

Проєкт стартував у середині червня. Долучитися до нього міг кожен небайдужий. Для цього достатньо було заправити авто на WOG брендовим пальним Mustang. З кожного придбаного літра компанія перераховувала з власного прибутку 1 гривню на закупівлю "загону роботів", а при розрахунку карткою ПриватБанку, банк додавав ще 1 гривню. Також можна було задонатити будь-яку суму безпосередньо на проєкт.

"Ми вдячні сотням тисяч українців, які долучилися до ініціативи, щоб спільними зусиллями допомогти Силам оборони, зібравши "загін роботів". На початку проєкту ми планували акумулювати 50 млн грн для цієї мети, та перевиконали її. А це – ще більше роботизованої допомоги війську. Майже 60% збору забезпечила саме спільнота WOG, яка заправлялася на наших АЗК пальним Mustang та розраховувалася картками ПриватБанку", - зазначила Владлена Русіна, операційна директорка мережі АЗК WOG.

Успіх цього проєкти - це синергія великого бізнесу, фонду та кожного українця. Чого тільки вартує аукціон "Шабля на ШаБлі", проведений в межах ініціативи Благодійним фондом Сергія Притули. На ньому за 10 млн грн було продано шаблю олімпійської чемпіонки Ольги Харлан, якою вона завдала переможний укол у фінальному поєдинку на цьогорічних Олімпійських іграх в Парижі, здобувши "золото". Тепер завдяки цьому артефакту в наших захисників буде ще більше автоматизованих турелей "ШаБля".

"Обсяг допомоги так само важливий, як і темп її надання, тобто мінімальний час між перерахунком коштів і до закупівлі та передачі необхідного спорядження чи зброї. Тож ми ставили за мету максимально швидко перетворити акумульовані кошти в "загін роботів". Ще до завершення проєкту було передано три партії допомоги загальним обсягом 38 автоматизованих турелей "ШаБля" та 2 безпілотні платформи "Рись" трьом бойовим підрозділам. Невдовзі військові отримають ще більше роботизованого підкріплення. Нехай на фронті воюють роботи, а не люди", - наголосив Геннадій Карлінський, директор з маркетингу мережі АЗК WOG.

"Ми раді підбити успішний підсумок нашого збору на "загін роботів". Велика подяка партнерам WOG та ПриватБанку, які долучилися до цього збору і запропонували ефективну механіку збору. Це якраз про синергію волонтерського середовища та українського бізнесу заради допомоги Силам оборони. Разом забезпечуємо безпілотні рішення для війська, які допоможуть зберегти найцінніше – життя наших захисників і захисниць", - підсумував Сергій Притула, громадський діяч, засновник Фонду Притули.

"Дана техніка дозволяє убезпечити кулеметника, військовослужбовця від ворожих снарядів. Він зможе з її допомогою працювати з укриття, з меншим ризиком для свого життя. Один кулеметник здатний зупинити вогнем наступ ворога від відділення до цілого взводу. А завдяки цій платформі він зможе робити це віддалено, залишаючись в безпеці", – зазначив "Ірландець", військовослужбовець 53 ОМБр.

Куленепробивні автоматизовані системи "ШaБля" допомагають воїнам вести бій дистанційно, на відстані до 2 кілометрів, що зберігає життя та здоровʼя захисників. Роботизована платформа "Рись" допомагає військовим доправляти обладнання до віддалених бойових місій без присутності водія, адже управляється дистанційно.

Креативним партнером проєкту є Gusev Art Lab.