Програма розбудови Нацгвардії передбачає наближення до стандартів НАТО та ЄС – Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Програма розбудови Національної гвардії України передбачає наближення за структурою та складом до аналогічних органів держав-членів НАТО та ЄС. Про це Президент України Петро Порошенко повідомив під час виступу з нагоди третьої річниці Нацгвардії України, передає УНН.
"Розбудова Нацгвардії України відбувається в повній відповідності з програмою розвитку, яка розрахована до 2020 року. ЇЇ реалізація передбачає наближення Національної гвардії за структурою та складом до аналогічних органів держав-членів НАТО та ЄС. Саме тому основні зусилля з бойової та спеціальної підготовки зосереджуються на вивченні та впровадженні в систему підготовки процедур, які застосовуються саме в цих країнах", - сказав Президент.
З його слів, заплановано подальше оснащення сучасними системами військового радіозв’язку, засобами військової розвідки тактичного рівня, в тому числі безпілотними авіаційними комплексами. Також на черзі відновлення в повному обсязі військових непорушних запасів для забезпечення формувань воєнного часу.
Як повідомляв УНН, Національна гвардія протягом трьох років забезпечила громадський порядок під час проведення 3600 масових заходів.