Программа развития Нацгвардии предусматривает приближение к стандартам НАТО и ЕС - Президент

“Развитие Нацгвардии Украины происходит в полном соответствии с программой развития, рассчитанной до 2020 года. Ее реализация предусматривает приближение Национальной гвардии по структуре и составу к аналогичным органам государств-членов НАТО и ЕС. Именно поэтому основные усилия по боевой и специальной подготовке сосредоточиваются на изучении и внедрении в систему подготовки процедур, которые применяются именно в этих странах”, — сказал Президент.

По его словам, запланировано дальнейшее оснащение современными системами военного радиосвязи, средствами военной разведки тактического уровня, в том числе беспилотными авиационными комплексами. Также на очереди восстановление в полном объеме военных неприкосновенных запасов для обеспечения формирований военного времени.

Как сообщал УНН, Национальная гвардия течение трех лет обеспечила общественный порядок во время проведения 3600 массовых мероприятий.