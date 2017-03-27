Программа развития Нацгвардии предусматривает приближение к стандартам НАТО и ЕС - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Программа развития Национальной гвардии Украины предусматривает приближение по структуре и составу к аналогичным органам государств-членов НАТО и ЕС. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил во время выступления по случаю третьей годовщины Нацгвардии Украины, передает УНН.
“Развитие Нацгвардии Украины происходит в полном соответствии с программой развития, рассчитанной до 2020 года. Ее реализация предусматривает приближение Национальной гвардии по структуре и составу к аналогичным органам государств-членов НАТО и ЕС. Именно поэтому основные усилия по боевой и специальной подготовке сосредоточиваются на изучении и внедрении в систему подготовки процедур, которые применяются именно в этих странах”, — сказал Президент.
По его словам, запланировано дальнейшее оснащение современными системами военного радиосвязи, средствами военной разведки тактического уровня, в том числе беспилотными авиационными комплексами. Также на очереди восстановление в полном объеме военных неприкосновенных запасов для обеспечения формирований военного времени.
Как сообщал УНН, Национальная гвардия течение трех лет обеспечила общественный порядок во время проведения 3600 массовых мероприятий.