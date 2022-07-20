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Прогнози щодо падіння ВВП України на 35, 45% беруться з повітря - Милованов

Прогнози щодо падіння ВВП України на 35, 45% беруться з повітря - Милованов

Київ • УНН

 • 158636 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Цифри щодо прогнозу падіння ВВП в Україні на 35%, 45% беруться у якомусь сенсі з повітря. Про це повідомив президент Київської школи економіки, радник керівника Офісу Президента України Тимофій Милованов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

«З точки зору падіння ВВП, усі ці цифри, наприклад 35% - це попередній був прогноз МВФ, потім 45% дав Світовий банк, ці цифри з повітря беруться в якомусь сенсі. ВВП рахується по реальних даних, реальних даних по Україні немає під час війни й ще довго не буде», - сказав Милованов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МВФ повідомляли у квітні, що економіка України впаде на 35% цього року

Деталі

За його словами, можливо, у кінці року Держстат дасть якісь дані.

«Тому рахується яким чином? Це такий прогноз, береться інша країна, наприклад Афганістан або Сирія. Сектор Газа, у яких був конфлікт або війна схожа, з точки зору аналітиків, які пишуть цей прогноз. І вони, наприклад, кажуть: 68% падіння було сервісу в Секторі Газа у 2014 році. Тому порахували, що в Україні значить буде 5 млн робочих місць втрачено. Ці прогнози не мають жодного стосунку до України, тому що економіка України так не впала, як в Іраку, Секторі Газа або Сирії. У нас зовсім інша економіка, тому що справді буде невідомо, але серйозні виклики є точно з експортом, в агро- та й в принципі внутрішній сервісний ринок дуже впав», - розповів Милованов.

Доповнення

Міністерство економіки України прогнозує падіння ВВП в першому кварталі 2022 року на 16%, а за підсумками року падіння може досягти 40%. 

У квітні Мінфін допускав, що втрата ВВП через війну рф проти України може становити до 50%.

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