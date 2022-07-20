Прогнози щодо падіння ВВП України на 35, 45% беруться з повітря - Милованов

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«З точки зору падіння ВВП, усі ці цифри, наприклад 35% - це попередній був прогноз МВФ, потім 45% дав Світовий банк, ці цифри з повітря беруться в якомусь сенсі. ВВП рахується по реальних даних, реальних даних по Україні немає під час війни й ще довго не буде», - сказав Милованов.

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Деталі

За його словами, можливо, у кінці року Держстат дасть якісь дані.

«Тому рахується яким чином? Це такий прогноз, береться інша країна, наприклад Афганістан або Сирія. Сектор Газа, у яких був конфлікт або війна схожа, з точки зору аналітиків, які пишуть цей прогноз. І вони, наприклад, кажуть: 68% падіння було сервісу в Секторі Газа у 2014 році. Тому порахували, що в Україні значить буде 5 млн робочих місць втрачено. Ці прогнози не мають жодного стосунку до України, тому що економіка України так не впала, як в Іраку, Секторі Газа або Сирії. У нас зовсім інша економіка, тому що справді буде невідомо, але серйозні виклики є точно з експортом, в агро- та й в принципі внутрішній сервісний ринок дуже впав», - розповів Милованов.

Доповнення

Міністерство економіки України прогнозує падіння ВВП в першому кварталі 2022 року на 16%, а за підсумками року падіння може досягти 40%.

У квітні Мінфін допускав, що втрата ВВП через війну рф проти України може становити до 50%.