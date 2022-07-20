Прогнозы по падению ВВП Украины на 35, 45% берутся с воздуха - Милованов

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«С точки зрения падения ВВП, все эти цифры, например 35% – это предварительный был прогноз МВФ, затем 45% дал Всемирный банк, эти цифры с воздуха берутся в каком-то смысле. ВВП считается по реальным данным, реальным данным по Украине нет во время войны и еще долго не будет», – сказал Милованов.

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Детали

По его словам, возможно, в конце года Госстат предоставит некоторые данные.

«Поэтому считается каким образом? Это такой прогноз, берется другая страна, например, Афганистан или Сирия. Сектор Газа, у которых был конфликт или война похожая, с точки зрения пишущих этот прогноз аналитиков. И они, например, говорят: 68% падения было сервиса в Секторе Газа в 2014 году. Поэтому посчитали, что в Украине, значит, будет 5 млн рабочих мест потеряно. Эти прогнозы не имеют никакого отношения к Украине, потому что экономика Украины так не упала, как в Ираке, Секторе Газа или Сирии. У нас совсем другая экономика, потому что действительно будет неизвестно, но серьезные вызовы точно с экспортом, в агро и в принципе внутренний сервисный рынок очень упал», - рассказал Милованов.

Дополнение

Министерство экономики Украины прогнозирует падение ВВП в первом квартале 2022 года на 16%, а по итогам года падение может достигнуть 40%.

В апреле Минфин допускал, что потеря ВВП из-за войны рф против Украины может составлять до 50%.