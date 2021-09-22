Профільний комітет ВР підтримав призначення виборів мера Кривого Рогу на 27 березня

Цитата

"Тільки що Комітет з питань організації державної влади і місцевого самоврядування розглянув питання і одноголосно підтримав призначення проведення виборів мера Кривого Рогу на 27 березня 2022 року", - написав нардеп.

Деталі

На даний момент очікується голосування у Верховній Раді з питання дати проведення виборів.

Доповнення

15 серпня стало відомо, що мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був знайдений мертвим. Поліція відкрила провадження.

Радник мера Кривого Рогу Андрій Гальченко розповів, що у Павлова, якого знайшли мертвим на веранді власного будинку, була зареєстрована зброя. Це підтвердила поліція.

Правоохоронці раніше розглядали три версії загибелі Криворізького міського голови, серед яких вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.

Зараз поліція відкинула версію про умисне вбивство Павлова. Розглядаються дві версії, які стосуються самогубства.