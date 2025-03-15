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Профілактичне лікування туберкульозу в Україні: які є ключові аспекти та переваги

Київ • УНН

 • 20221 перегляди

Фахівці наголошують на важливості профілактичного лікування туберкульозу для груп ризику. В Україні створено умови для безкоштовної діагностики та лікування за міжнародними стандартами.

Профілактичне лікування туберкульозу в Україні: які є ключові аспекти та переваги

Фахівці розповіли, які ключові аспекти та переваги профілактичного лікування туберкульозу в Україні. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України, передає УНН.

Деталі

Туберкульоз залишається однією з головних глобальних проблем охорони здоров'я. За даними ВООЗ, приблизно чверть населення планети інфіковані мікобактеріями туберкульозу, але клінічно хвороба не проявляється. Важливою частиною боротьби з цим захворюванням є профілактика, яка допомагає знизити ризик розвитку активної форми хвороби.

Одним із найбільш ефективних методів профілактики є спеціальне лікування, яке дозволяє запобігти прогресуванню інфекції у людей з високим ризиком. Це важливий крок у забезпеченні здоров’я тих, хто має можливість стати хворим на туберкульоз через певні медичні або соціальні чинники.

Профілактичне лікування рекомендовано людям, які знаходяться в групах підвищеного ризику, таких як особи, що перебувають у тривалому контакті з хворими на активну форму туберкульозу, особи з ВІЛ, пацієнти, які отримують лікування на діалізі, або ж люди, які чекають на трансплантацію органів. Важливо, щоб перед початком профілактики було виключено наявність активної форми захворювання.

Переваги профілактичного лікування

Профілактичне лікування має низку важливих переваг. По-перше, воно знижує ймовірність розвитку активного туберкульозу у людей, що мали тривалий контакт із хворими. По-друге, така терапія відіграє важливу роль у глобальній стратегії боротьби з туберкульозом, значно зменшуючи ризик прогресування інфекції до більш небезпечної стадії. Крім того, вона допомагає знижувати ризики поширення захворювання, особливо в умовах війни, коли переміщення населення є фактором ризику для масового розповсюдження ТБ.

В Україні створено всі умови для доступу до безкоштовних послуг з профілактики туберкульозу. Система охорони здоров'я надає можливість проходити діагностику і лікування у зручних для людей умовах – за місцем проживання. Профілактичне лікування проводиться за міжнародними стандартами, а тривалість курсів зазвичай коливається від одного до трьох місяців. Призначити лікування можуть як фтизіатри, так і сімейні лікарі.

Завдяки децентралізованому підходу, пацієнти можуть отримувати профілактичне лікування без необхідності змінювати звичний спосіб життя. Це дає можливість працювати, навчатися і жити звичним життям, одночасно перебуваючи під наглядом медичних спеціалістів.

В Україні зафіксовано майже тисячу нових випадків туберкульозу за місяць08.01.25, 12:41 • 23909 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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