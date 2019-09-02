Проект бюджету повинен потрапити до ВРУ до 15 вересня – Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Проект бюджету на 2020 рік повинен потрапити до Верховної Ради України до 15 вересня. Про це сьогодні повідомив Голова ВРУ України Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
"Зараз готується проект бюджету на 2020 рік. Він повинен потрапити до Верховної Ради України до 15 вересня. І зараз саме цим буде займатися новообраний уряд", - сказав Разумков.
Нагадаємо, Зеленський доручив подати проект Держбюджету-2020 до 15 вересня.