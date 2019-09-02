Проект бюджета должен попасть в ВРУ до 15 сентября - Разумков

"Сейчас готовится проект бюджета на 2020 год. Он должен попасть в Верховную Раду Украины до 15 сентября. И сейчас именно этим будет заниматься вновь избранное правительство", - сказал Разумков.

Напомним, Зеленский поручил подать проект госбюджета-2020 до 15 сентября.