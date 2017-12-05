Продовольча програма ООН призупинить надання допомоги на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Через брак фінансування Всесвітня продовольча программа (ВПП), яка є підрозділом ООН, призупинить надання допомоги жителям Сходу України. Про це повідомляє DW з посиланням на рішення ВПП, повідомляє УНН.
Речник гуманітарної організації у вівторок, 5 грудня, повідомив, що припинення постачання допомоги на Схід України у наступні два місяці відбудеться у зв'язку з браком фінансування ВПП. За словами речника, через проблеми з коштами для організації ставало дедалі складніше продовжувати реалізовувати свої програми в Україні, інформує Reuters.
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ВПП продовжуватиме свою діяльність в обмеженому режимі на Сході України щонайменше до середини 2018-го року та буде й надалі стежити за ситуацією в країні, наголосив речник ВПП.
Нагадаємо, на Донбас прослідували 8 автомобілів з 78 тоннами гуманітарної допомоги від Світової продовольчої організації ООН.