Продовольственная программа ООН приостановит оказание помощи в Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Из-за нехватки финансирования Всемирная продовольственная программа (ВПП), которая является подразделением ООН, приостановит оказание помощи жителям Востока Украины. Об этом сообщает DW со ссылкой на решение ВПП, сообщает УНН.
Представитель гуманитарной организации во вторник, 5 декабря, сообщил, что прекращение поставок помощи на восток Украины в последующие два месяца состоится в связи с нехваткой финансирования ВПП. По словам спикера, из-за проблем со средствами для организации становилось все сложнее продолжать реализовывать свои программы в Украине, информирует Reuters.
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ВПП будет продолжать свою деятельность в ограниченном режиме на Востоке Украины как минимум до середины 2018 года и будет продолжать следить за ситуацией в стране, отметил спикер ВПП.
Напомним, на Донбасс последовали 8 автомобилей с 78 тоннами гуманитарной помощи от Всемирной продовольственной организации ООН.