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Продаж готелю "Дніпро" підтверджує, що в Україні є чесні і прозорі торги - Шмигаль

Київ • УНН

 • 9998 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що нещодавній аукціон з продажу столичного готелю "Дніпро" є підтвердженням того, що Україна вірна принципам чесних і прозорих торгів. Як повідомляється на Урядовому порталі, про це він заявив на зустрічі із заступником державного секретаря США Стівеном Біґеном, передає УНН.

Продаж готелю "Дніпро" підтверджує, що в Україні є чесні і прозорі торги - Шмигаль

Під час зустрічі глава українського уряду наголосив, що участь американських інвесторів у приватизації українських державних підприємств може допомогти зміцненню двосторонніх відносин країн.

"Приватизація неефективних підприємств дасть їм новий поштовх для розвитку, створить робочі місця і позитивно позначиться на економіці. Продаж готелю "Дніпро" став для інвесторів сигналом, що Україна вірна принципам чесних і прозорих торгів. Тому запрошуємо американських інвесторів також приєднатися до аукціонів", - сказав прем'єр.

Водночас, Біґен сказав, що США підтримують уряд у проведенні реформ, які зміцнюють демократичні інституції та поліпшують бізнес-клімат.

Раніше повідомлялося, що в Окружний адміністративний суд Києва подали позов про визнання протиправним і таким, що вимагає скасування, наказу Фонду держмайна від 29 липня 2020 року. Йдеться про документ, яким затвердили протокол результатів електронного аукціону з продажу 100% держпакету готелю "Дніпро".

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