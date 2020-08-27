Продаж готелю "Дніпро" підтверджує, що в Україні є чесні і прозорі торги - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що нещодавній аукціон з продажу столичного готелю "Дніпро" є підтвердженням того, що Україна вірна принципам чесних і прозорих торгів. Як повідомляється на Урядовому порталі, про це він заявив на зустрічі із заступником державного секретаря США Стівеном Біґеном, передає УНН.
Під час зустрічі глава українського уряду наголосив, що участь американських інвесторів у приватизації українських державних підприємств може допомогти зміцненню двосторонніх відносин країн.
"Приватизація неефективних підприємств дасть їм новий поштовх для розвитку, створить робочі місця і позитивно позначиться на економіці. Продаж готелю "Дніпро" став для інвесторів сигналом, що Україна вірна принципам чесних і прозорих торгів. Тому запрошуємо американських інвесторів також приєднатися до аукціонів", - сказав прем'єр.
Водночас, Біґен сказав, що США підтримують уряд у проведенні реформ, які зміцнюють демократичні інституції та поліпшують бізнес-клімат.
Раніше повідомлялося, що в Окружний адміністративний суд Києва подали позов про визнання протиправним і таким, що вимагає скасування, наказу Фонду держмайна від 29 липня 2020 року. Йдеться про документ, яким затвердили протокол результатів електронного аукціону з продажу 100% держпакету готелю "Дніпро".