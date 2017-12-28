Продавчиня, яку грабіжник вдарив ножем, знаходиться в реанімації
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. В Оболонському районі Києва невідомий чоловік побив і вдарив ножем жінку-продавця і вкрав із каси гроші. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у м.Києві, повідомляє УНН.
“Вчора ввечері до чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у приміщенні продуктового магазину знаходиться поранена продавчиня. На момент прибуття слідчо-оперативної групи потерпілу забрала “швидка”, — йдеться у повідомленні.
За попереднім діагнозом лікарів, у жінки численні різані рани обличчя, шиї та рук, забої тіла та струс головного мозку.
"Зараз 41-річна постраждала знаходиться в реанімації під наглядом лікарів," - додали в поліції.
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На місці події правоохоронці з’ясували, що невідомий зайшов у магазин під виглядом покупця та з ножем напав на продавця.
Після побиття та отриманих ножових поранень жінка знепритомніла, а зловмисник забрав із каси гроші та втік у невідомому напрямку.
Прикмети розбійника: одягнений у темну куртку з капюшоном; вік приблизно 35-40 років, повної статури, зріст близько 180-190 см.
За даним фактом слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи, спрямовані на з’ясування усіх обставин події та затримання особи, причетної до скоєння тяжкого злочину.