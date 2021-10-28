Продавав конфіденційну інформацію конкурентам: торговельні війни призвели до збитків на мільйон грн

Деталі

За даними слідства, схему збуту конфіденційної інформації організував 33-річний колишній керівник аналітичного відділу однієї з мереж продуктових супермаркетів.

За винагороду у понад 130 тисяч гривень чинні працівники корпорації передавали фігуранту інформацію, яка містила комерційну таємницю. Зокрема, він незаконно отримував звіти щодо продажу товарів, інформацію про заплановані знижки та відкриття нових магазинів.

Зібрані дані правопорушник надавав компаніям-конкурентам. У такий спосіб мережа супермаркетів зазнала понад мільйон гривень збитків.

Додамо

Чоловіка затримали за ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють його спільників.

Зловмиснику оголосили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч.ч. 2, 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яку опрацьовують у комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, здійсненні особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує до шести років позбавлення волі. Зараз вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу.