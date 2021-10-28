Продавал конфиденциальную информацию конкурентам: торговые войны привели к убыткам на миллион грн

Детали

По данным следствия, схему сбыта конфиденциальной информации организовал 33-летний бывший руководитель аналитического отдела одной из сети продуктовых супермаркетов.

За вознаграждение более чем в 130 тысяч гривен действующие работники корпорации передавали фигуранту информацию, содержащую коммерческую тайну. В частности, он незаконно получал отчеты о продаже товаров, информацию о запланированных скидках и открытии новых магазинов.

Собранные данные правонарушитель предоставлял компаниям-конкурентам. Таким образом сеть супермаркетов понесла более миллиона гривен убытков.

Добавим

Мужчину задержали по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают его сообщников.

Злоумышленнику объявили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч.ч. 2, 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранящейся на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас решают вопрос об избрании ему меры пресечения.