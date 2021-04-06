Продавав дитяче порно у мережі: 21-річному чоловіку повідомили підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Хмельничанина спіймали на розповсюдженні дитячої порнографії на закритих онлайн-форумах, йому повідомлено про підозру. Про це повідомили УНН у пресслужбі Хмельницької обласної прокуратури.
Цитата:
"Повідомлено про підозру 21-річному мешканцю обласного центру (Хмельницького - ред.), який займався розповсюдженням у мережі Інтернет дитячої порнографії", - повідомили у прокуратурі.
Деталі
Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 301, ч. 3 ст. 301-1 Кримінального кодексу України.
Слідством спільно із співробітниками кіберполіції встановлено, що "чоловік брав участь у закритих спеціалізованих тематичних форумах, де за грошову винагороду збував заборонений контент". Для розповсюдження порнографії також використовував соціальні мережі, вказали у прокуратурі.
Під час обшуків у його будинку правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони, а також виявили докази причетності чоловіка до поширення порнографічної відеопродукції.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Доповнення
В Україні кіберполіція стикається з такими злочинами, як онлайн-шахрайство, викрадення коштів з банківських карток, розповсюдження дитячого порно.