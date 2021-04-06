Продавал детское порно в сети: 21-летнему мужчине сообщили подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Хмельничанина поймали на распространении детской порнографии на закрытых онлайн-форумах, ему сообщено о подозрении. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Хмельницкой областной прокуратуры.
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"Сообщено о подозрении 21-летнему жителю областного центра (Хмельницкого - ред.), который занимался распространением в сети Интернет детской порнографии", - сообщили в прокуратуре.
Детали
Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 301, ч. 3 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины.
Следствием совместно с сотрудниками киберполиции установлено, что "мужчина участвовал в закрытых специализированных тематических форумах, где за денежное вознаграждение сбывал запрещенный контент". Для распространения порнографии также использовал социальные сети, указали в прокуратуре.
Во время обысков в его доме правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, а также обнаружили доказательства причастности мужчины к распространению порнографической видеопродукции.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Дополнение
В Украине киберполиция сталкивается с такими преступлениями, как онлайн-мошенничество, похищение средств с банковских карточек, распространение детского порно.