Продавал детское порно в сети: 21-летнему мужчине сообщили подозрение

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Хмельничанина поймали на распространении детской порнографии на закрытых онлайн-форумах, ему сообщено о подозрении. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Хмельницкой областной прокуратуры.

Цитата:

"Сообщено о подозрении 21-летнему жителю областного центра (Хмельницкого - ред.), который занимался распространением в сети Интернет детской порнографии", - сообщили в прокуратуре.

Детали

Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 301, ч. 3 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины.

Следствием совместно с сотрудниками киберполиции установлено, что "мужчина участвовал в закрытых специализированных тематических форумах, где за денежное вознаграждение сбывал запрещенный контент". Для распространения порнографии также использовал социальные сети, указали в прокуратуре.

Во время обысков в его доме правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, а также обнаружили доказательства причастности мужчины к распространению порнографической видеопродукции.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Дополнение

В Украине киберполиция сталкивается с такими преступлениями, как онлайн-мошенничество, похищение средств с банковских карточек, распространение детского порно.

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