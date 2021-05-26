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Продавали посаду губернатора Кіровоградщини за 3,5 млн доларів: оборудку організували із "ЛНР"

Київ • УНН

 • 25748 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Викрито організовану групу, учасники якої пропонували посади держслужбовців, нібито маючи зв’язки у вищих ешелонах влади. Серед іншого, вони “пропонували” посаду Голови Кіровоградської обласної держадміністрації. Ділки оцінили її у 3,5 млн доларів, передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Продавали посаду губернатора Кіровоградщини за 3,5 млн доларів: оборудку організували із "ЛНР"

Деталі

У ході досудового розслідування встановлено, що організувала оборудку мешканка тимчасово окупованої території Луганщини. Жінка телефоном координувала діяльність спільників.

Співробітники СБ України зафіксували участь у протиправній схемі громадського активіста, керівника низки благодійних та антикорупційних організацій. Він під час обговорення «кадрових питань» з кандидатами представлявся Радником Президента України і стверджував, що погоджує призначення на керівні посади з керівництвом РНБО та Офісом Президента.

Додамо

Правоохоронці затримали двох учасників групи, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, в одному з київських банків після отримання усієї суми неправомірної вигоди.

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Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Заходи із викриття оборудки проводились спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції у Кіровоградській області за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.

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