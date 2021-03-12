Проблема сімейного фермерства в Україні: Івченко порівняв європейський і вітчизняний досвід

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"Скільки людей може заплатити за 200 гектар 10 мільйонів? Це 400 тисяч доларів! Люди у нас без квартир сидять, а це великі кошти, щоб купити 200 гектар. Ті, хто купуватиме — або багаті українці (і це не прості селяни), або мають можливість залучити “дешеві” кредити з-за кордону, або це агрохолдинги, які заробляють колосальні кошти просто вкладаючи, чи корупціонери тощо. Тому земля і не дістається фермерам. (…) Треба зовсім інший ринок, як у Франції, де земля іде від аграрія до аграрія. Якщо діти вже не живуть у селі, хочуть продати господарство — вони передають цю землю (є законодавчі механізми) іншому аграрію або молодій людині, яка тільки починає будувати бізнес у селі. Земля там належить лише тим, хто на ній працює. І це справедливо. А не корпораціям, які через портфельні інвестиції мають як закордонних інвесторів, так і людей без громадянства чи українців, які ніколи в Україні не жили", - розповів нардеп.

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За словами Вадима Івченка, якщо такі тенденції продовжуватимуться, то поступово вся українська земля перейде до рук абсолютно сторонніх осіб, а справжній фермер буде витіснений.

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"У нас поступово на цьому ринку земля перейде у руки тих, хто матиме акції корпорацій і просто сидітиме десь на Ніагарі, питиме каву і навіть не знатиме, де їхня земельна ділянка, — чи то в Запорізькій, чи Черкаській області. Вони будуть на картку отримувати гроші і ніколи не дозволятимуть, щоб земля їм приносила менше прибутку. А це означає, що буде гонитва за грошима, новими хімікатами, нехтування інфраструктурою в селах тощо", - зауважив він.

Саме тому, на думку парламентаря, важливо будувати аграрну політику таким чином, щоб земля переходила від тих, хто працює на ній до таких самих аграріїв.

"Тому сама аграрна політика має зовсім по-іншому будуватися, і земля має переходити до тих, хто ризикує: хто приїжджає в село, купляє господарський двір, комбайн, трактор, бере кредити. Вони не мають бути батраками корпорацій", - резюмував Івченко.