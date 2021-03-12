Проблема семейного фермерства в Украине: Ивченко сравнил европейский и отечественный опыт

Цитата:

"Сколько людей может заплатить за 200 гектар 10 миллионов? Это 400 тысяч долларов! Люди у нас без квартир сидят, а это большие средства, чтобы купить 200 гектар. Те, кто будет покупать - или богатые украинцы (и это не простые сельчане), или имеют врзможность привлечь "дешевые" кредиты из-за рубежа, или это агрохолдинги, которые зарабатывают колоссальные средства просто вкладывая, или коррупционеры и тому подобное. Поэтому земля и не достается фермерам. (...) Надо совсем другой рынок, как во Франции, где земля уходит от агрария к аграрию. Если дети уже не живут в селе, хотят продать хозяйство - они передают эту землю (есть законодательные механизмы) другому аграрию или молодому человеку, который только начинает строить бизнес в селе. Земля там принадлежит только тем, кто на ней работает. И это справедливо. А не корпорациям, которые через портфельные инвестиции имеют как иностранных инвесторов, так и людей без гражданства или украинцев, которые никогда в Украине не жили", - рассказал нардеп.

Детали:

По словам Вадима Ивченко, если такие тенденции будут продолжаться, то постепенно вся украинская земля перейдет в руки абсолютно посторонних лиц, а настоящий фермер будет вытеснен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как повысить производительность украинского фермера - эксперт

"У нас постепенно на этом рынке земля перейдет в руки тех, кто будет иметь акции корпораций и просто сидеть где-то на Ниагаре, пить кофе и даже не будет знать, где их земельный участок, - или в Запорожской, или в Черкасской области. Они будут на карту получать деньги и никогда не позволять, чтобы земля им приносила меньше прибыли. А это значит, что будет погоня за деньгами, новыми химикатами, пренебрежение инфраструктурой в селах и т.д.", - отметил он.

Именно поэтому, по мнению парламентария, важно строить аграрную политику таким образом, чтобы земля переходила от тех, кто работает на ней к тем же аграриям.

"Поэтому сама аграрная политика должна совсем по-другому строиться, и земля должна переходить к тем, кто рискует: кто приезжает в село, покупает хозяйственный двор, комбайн, трактор, берет кредиты. Они не должны быть батраками корпораций", - резюмировал Ивченко.