Призначено нового заступником голови Нацполіції

"Мною підготовлено та направлено Вам подання щодо призначення на посаду заступника голови поліції начальника Департаменту оперативної підтримки пана Козловського Олега Анатолійович", - сказав Князев, звертаючись до Авакова під час Річної підсумкової колегії Міністерства внутрішніх справ України.



"Так, таке подання сьогодні підписано, я видав відповідний наказ міністра", - відповів міністр.



Раніше, у поліції назвали необхідну кількість правоохоронців на виборах.



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