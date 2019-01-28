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Призначено нового заступником голови Нацполіції

Призначено нового заступником голови Нацполіції

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Заступником голови Національної поліції призначено начальника Департаменту оперативної підтримки Олега Козловського. Відповідне подання сьогодні підписав Міністр закордонних справ України Арсен Аваков, передає кореспондент УНН.

"Мною підготовлено та направлено Вам подання щодо призначення на посаду заступника голови поліції начальника Департаменту оперативної підтримки пана Козловського Олега Анатолійович", - сказав Князев, звертаючись до Авакова під час Річної підсумкової колегії Міністерства внутрішніх справ України.

"Так, таке подання сьогодні підписано, я видав відповідний наказ міністра", - відповів міністр.

Раніше, у поліції назвали необхідну кількість правоохоронців на виборах

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