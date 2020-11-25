Призначення Гнатюка міністром енергетики у ВР називають малоймовірним
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Парламентарі навряд чи підтримають кандидатуру Юрія Гнатюка на пост міністра енергетики. Таку думку у коментарі УНН висловив перший заступник голови енергетичного комітету ВР, народний депутат Олексій Кучеренко.
Зазначимо, що сьогодні Гнатюк обіймає посаду директора ДП "Енергоринок", але за деякими даними, може претендувати на пост міністра енергетики.
"Сумніваюся, що в Раді знайдуться голоси за пана Гнатюка. У мене особисто немає до нього претензій. Він достатньо професійна людина, але енергетиці потрібен, як на мене, легітимна і дуже авторитетна, мастита фігура, яку б сприйняли усі енергетичні стейкхолдери, яка б стабілізувала ситуацію в енергетиці. А Гнатюк, при всій моїй повазі до нього, навряд чи підходить для цього", - сказав Кучеренко.
Думку колеги розділяє член енергетичного комітету ВР, народний депутат Юрій Камельчук. Він каже, що Гнатюка може підтримати не більше третини нардепів.
"Річ у тім, що Гнатюка багато хто не знає. Його знають наближені до сфери енергетики, бо ДП "Енергоринок" - достатньо відома компанія, а Гнатюк за час роботи керівником цього підприємства, в принципі, все правильно робив. Підтримка буде, думаю, десь на 30%", - додав нардеп.
Камельчук каже, що офіційного переліку потенційних кандидатів на пост міністра енергетики поки немає. І додає, що зі своїми обов’язками справлялася і Ольга Буславець. Тому в разі її бажання, можна розгядати і її кандидатуру.
"Будучи в. о. міністра, вона виконувала свої обов’язки, при чому досить добре. Однак для початку варто почути її (Буславець, - ред.) бажання стати міністром. Треба, щоб було представлення від Прем’єр-міністра (Дениса Шмигаля, - ред.)", - вказав нардеп.
Нагадаємо, на минулому тижні в Міненерго відбулась рокіровка - місцями помінялися Ольга Буславець і Юрій Бойко. Останній став в.о. міністра, а Буславець – першим заступником міністра. Основних версій нині дві. Перша: конфлікт Буславець з “Енергоатомом”, який провалив роботу у 2020 році. Друга: нещодавно прийнятий у ВР закон, який не дозволяє в.о. міністрам перебувати на посаді більше 30 днів, а отже в такий спосіб Буславець прибрали з ризикової посади. Політики прогнозують призначення Буславець повноцінним міністром.