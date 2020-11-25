Призначення Гнатюка міністром енергетики у ВР називають малоймовірним

Зазначимо, що сьогодні Гнатюк обіймає посаду директора ДП "Енергоринок", але за деякими даними, може претендувати на пост міністра енергетики.

"Сумніваюся, що в Раді знайдуться голоси за пана Гнатюка. У мене особисто немає до нього претензій. Він достатньо професійна людина, але енергетиці потрібен, як на мене, легітимна і дуже авторитетна, мастита фігура, яку б сприйняли усі енергетичні стейкхолдери, яка б стабілізувала ситуацію в енергетиці. А Гнатюк, при всій моїй повазі до нього, навряд чи підходить для цього", - сказав Кучеренко.

Думку колеги розділяє член енергетичного комітету ВР, народний депутат Юрій Камельчук. Він каже, що Гнатюка може підтримати не більше третини нардепів.

"Річ у тім, що Гнатюка багато хто не знає. Його знають наближені до сфери енергетики, бо ДП "Енергоринок" - достатньо відома компанія, а Гнатюк за час роботи керівником цього підприємства, в принципі, все правильно робив. Підтримка буде, думаю, десь на 30%", - додав нардеп.

Камельчук каже, що офіційного переліку потенційних кандидатів на пост міністра енергетики поки немає. І додає, що зі своїми обов’язками справлялася і Ольга Буславець. Тому в разі її бажання, можна розгядати і її кандидатуру.

"Будучи в. о. міністра, вона виконувала свої обов’язки, при чому досить добре. Однак для початку варто почути її (Буславець, - ред.) бажання стати міністром. Треба, щоб було представлення від Прем’єр-міністра (Дениса Шмигаля, - ред.)", - вказав нардеп.

Нагадаємо, на минулому тижні в Міненерго відбулась рокіровка - місцями помінялися Ольга Буславець і Юрій Бойко. Останній став в.о. міністра, а Буславець – першим заступником міністра. Основних версій нині дві. Перша: конфлікт Буславець з “Енергоатомом”, який провалив роботу у 2020 році. Друга: нещодавно прийнятий у ВР закон, який не дозволяє в.о. міністрам перебувати на посаді більше 30 днів, а отже в такий спосіб Буславець прибрали з ризикової посади. Політики прогнозують призначення Буславець повноцінним міністром.