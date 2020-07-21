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Прийнятий Радою "зелений" законопроект зекономить українцям 2 млрд євро - Шмигаль

Київ • УНН

 • 9959 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Верховна Рада підтримала законопроєкт №3658, який закріплює ключові положення Урядового меморандуму з виробниками "зеленої" енергетики. "За" проголосували 288 народних обранців. Про це у своєму телеграм -каналі написав Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

"Це справді компромісне рішення, яке дасть змогу зменшити тариф для сонячних електростанцій на 15%, а для вітрових електростанцій – на 7,5%.

На практиці це означатиме, що держава та всі українці заощадять майже 7 млрд грн щорічно. До 2030 року меморандум дозволить зменшити об’єм виплат "зеленій генерації" приблизно на 2 млрд євро", - зазначив він.

Шмигаль переконаний, що така спільна робота уряду з парламентом дасть можливість гарантувати енергетичну безпеку країни, захистити права інвесторів та уникнути підвищення тарифів для людей.

Нагадаємо, законопроект був підготовлений Міненерго, на основі Меморандуму з виробниками "зеленої" електроенергії. За словами в.о. міністра енергетики Ольги Буславець, Україна буде розвивати "зелену" енергетику у відповідності до інтересів економіки та споживачів.

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