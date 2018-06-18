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Приймала препарати для схуднення: у Харкові отруїлася 13-річна дівчина

Приймала препарати для схуднення: у Харкові отруїлася 13-річна дівчина

Київ • УНН

 • 10492 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. У Харкові поліцейські встановлюють обставини отруєння 13-річної дівчинки. За попередніми даними, вона прийняла препарати для схуднення. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області, передає УНН.

Інформація про інцидент надійшла до чергової частини Немишлянського відділу поліції 17 червня близько 11:00.

Як попередньо було встановлено, 13-річна дівчинка за місцем мешкання випила пігулки з метою схуднення. Після приймання засобів їй стало зле, і вона у тяжкому стані була доставлена до реанімаційного відділення Харківської обласної дитячої клінічної лікарні. Медики оцінюють стан її здоров’я як задовільний.

"Дана подія внесена до Журналу єдиного реєстру заяв та повідомлень. На даний час дитина переведена до алергологічного відділення, її життю нічого не загрожує", - розповів заступник начальника Немишлянського ВП полковник поліції Сергій Волобуєв.

Наразі поліцейські проводять ретельну перевірку, щоб з’ясувати всі обставини отруєння дівчини.

Нагадаємо, через отруєння грибами помер 8-річний хлопчик. 

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