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Принимала препараты для похудения: в Харькове отравилась 13-летняя девушка

Принимала препараты для похудения: в Харькове отравилась 13-летняя девушка

Киев  •  УНН

 • 10491 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. В Харькове полицейские устанавливают обстоятельства отравления 13-летней девочки. По предварительным данным, она приняла препараты для похудения. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, передает УНН.

Информация об инциденте поступила в дежурную часть Немышлянского отделения полиции 17 июня около 11:00.

Как предварительно было установлено, 13-летняя девочка по месту жительства выпила таблетки с целью похудения. После приема средств ей стало плохо, и она в тяжелом состоянии была доставлена ​​в реанимационное отделение Харьковской областной детской клинической больницы. Медики оценивают состояние ее здоровья как удовлетворительное.

"Данное событие внесено в Журнал единого реестра заявлений и сообщений. В настоящее время ребенок переведен в аллергологическое отделение, его жизни ничего не угрожает", - рассказал заместитель начальника Немышлянского ОП полковник полиции Сергей Волобуев.

Сейчас полицейские проводят тщательную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства отравления девушки.

Напомним, из-за отравления грибами умер 8-летний мальчик.

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