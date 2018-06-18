Принимала препараты для похудения: в Харькове отравилась 13-летняя девушка
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В Харькове полицейские устанавливают обстоятельства отравления 13-летней девочки. По предварительным данным, она приняла препараты для похудения. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, передает УНН.
Информация об инциденте поступила в дежурную часть Немышлянского отделения полиции 17 июня около 11:00.
Как предварительно было установлено, 13-летняя девочка по месту жительства выпила таблетки с целью похудения. После приема средств ей стало плохо, и она в тяжелом состоянии была доставлена в реанимационное отделение Харьковской областной детской клинической больницы. Медики оценивают состояние ее здоровья как удовлетворительное.
"Данное событие внесено в Журнал единого реестра заявлений и сообщений. В настоящее время ребенок переведен в аллергологическое отделение, его жизни ничего не угрожает", - рассказал заместитель начальника Немышлянского ОП полковник полиции Сергей Волобуев.
Сейчас полицейские проводят тщательную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства отравления девушки.
Напомним, из-за отравления грибами умер 8-летний мальчик.