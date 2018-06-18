Принимала препараты для похудения: в Харькове отравилась 13-летняя девушка

Информация об инциденте поступила в дежурную часть Немышлянского отделения полиции 17 июня около 11:00.

Как предварительно было установлено, 13-летняя девочка по месту жительства выпила таблетки с целью похудения. После приема средств ей стало плохо, и она в тяжелом состоянии была доставлена ​​в реанимационное отделение Харьковской областной детской клинической больницы. Медики оценивают состояние ее здоровья как удовлетворительное.

"Данное событие внесено в Журнал единого реестра заявлений и сообщений. В настоящее время ребенок переведен в аллергологическое отделение, его жизни ничего не угрожает", - рассказал заместитель начальника Немышлянского ОП полковник полиции Сергей Волобуев.

Сейчас полицейские проводят тщательную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства отравления девушки.

Напомним, из-за отравления грибами умер 8-летний мальчик.