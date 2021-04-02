Привласнили десятки мільйонів гривень: в Україні заблокували незаконний російський фінпроект "Just2Trade"

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"Оперативники спецслужби встановили, що оборудку організував громадянин РФ за участі українських громадян. На спеціально створеному вебресурсі ділки пропонували для інвесторів послуги на фондовому ринку. Задокументовано, що компанії, які створили "фінпродукт", не отримували від Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку жодних ліцензій і дозволів на діяльність", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зловмисники використовували спеціалізоване програмне забезпечення для імітації трансляції електронних торгів на міжнародних біржах. Вони створювали клієнту "персональний кабінет", в якому демонстрували постійне зростання акцій у ціні та пропонували збільшити інвестиції. Після рішення вкладника отримати свої гроші, ділки блокували зв’язок з "клієнтом".

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили електронні та паперові носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність ділків і доводять роботу на країну-агресора.

Триває досудове слідство.

Додамо

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили масштабну оборудку з привласнення коштів громадян через несанкціонований доступ до онлайн-банкінгу. Зловмисники представлялись менеджерами банків та операторів зв’язку.