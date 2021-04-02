Присвоили десятки миллионов гривен: в Украине заблокировали незаконной российский финпроект "Just2Trade"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Украине заблокировали противоправную схему, организованную российским холдингом. Дельцы незаконно присваивали десятки миллионов гривен украинских инвесторов через фейкового международного брокера "Just2Trade". Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс служба СБУ.
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"Оперативники спецслужбы установили, что сделку организовал гражданин РФ при участии украинских граждан. На специально созданном веб-ресурсе дельцы предлагали для инвесторов услуги на фондовом рынке. Задокументировано, что компании, которые создали "финпродукт", не получали от Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку никаких лицензий и разрешений на деятельность", - говорится в сообщении.
Детали
Злоумышленники использовали специализированное программное обеспечение для имитации трансляции электронных торгов на международных биржах. Они создавали клиенту "персональный кабинет", в котором демонстрировали постоянный рост акций в цене и предлагали увеличить инвестиции. После решения вкладчика получить свои деньги, дельцы блокировали связь с "клиентом".
Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность дельцов и которые доводят работу в страну-агрессора.
Продолжается досудебное следствие.
Добавим
Киберсотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабную сделку по присвоению средств граждан через несанкционированный доступ к онлайн-банкингу. Злоумышленники представлялись менеджерами банков и операторов связи.