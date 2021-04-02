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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 37773 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 54712 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Присвоили десятки миллионов гривен: в Украине заблокировали незаконной российский финпроект "Just2Trade"

Присвоили десятки миллионов гривен: в Украине заблокировали незаконной российский финпроект "Just2Trade"

Киев  •  УНН

 • 18001 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Украине заблокировали противоправную схему, организованную российским холдингом. Дельцы незаконно присваивали десятки миллионов гривен украинских инвесторов через фейкового международного брокера "Just2Trade". Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс служба СБУ.

Цитата

"Оперативники спецслужбы установили, что сделку организовал гражданин РФ при участии украинских граждан. На специально созданном веб-ресурсе дельцы предлагали для инвесторов услуги на фондовом рынке. Задокументировано, что компании, которые создали "финпродукт", не получали от Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку никаких лицензий и разрешений на деятельность", - говорится в сообщении.

Детали

Злоумышленники использовали специализированное программное обеспечение для имитации трансляции электронных торгов на международных биржах. Они создавали клиенту "персональный кабинет", в котором демонстрировали постоянный рост акций в цене и предлагали увеличить инвестиции. После решения вкладчика получить свои деньги, дельцы блокировали связь с "клиентом".

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность дельцов и которые доводят работу в страну-агрессора.

Продолжается досудебное следствие.

Добавим

Киберсотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабную сделку по присвоению средств граждан через несанкционированный доступ к онлайн-банкингу. Злоумышленники представлялись менеджерами банков и операторов связи.

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