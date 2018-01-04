Приватизація: “Оріон” та “Київпассервіс” пустять з молотка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Фонд держмайна збирається до 31 жовтня 2018 року продати машинобудівне виробниче об’єднання “Оріон” та “Київпассервіс”, передає УНН з посиланням на прес-службу ФДМУ.
“Фонд державного майна України готує до приватизації два великі підприємства — машинобудівне виробниче об’єднання „Оріон“ та "Київпассервіс". Підприємства треба продати до 31 жовтня 2018 року”, — розповів керівник ФДМУ Віталій Трубаров.
Він уточнив, що приватизація відбудеться завдяки проведенню відповідних аукціонів.
“Інвесторам запропонують 51% акцій “Оріону” та 99,99% “Київпассервісу”, — додав Трубаров.
Зазначається, що ФДМУ вже створив інвентаризаційні комісії цих товариств, які мають до 25 лютого завершити їхню інвентаризацію. Після цього відбудеться оцінка та сформуються умови продажу.
Нагадаємо, ФДМУ визначив перелік об’єктів великої приватизації, що підлягають підготовці до продажу в 2018 році.