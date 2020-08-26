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Приватизація держпакетів обленерго буде зірвана через НКРЕКП і її методології RAB - нардеп Людмила Буймістер

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. При запропонованій НКРЕКП ставці на старі активи 3% буде зірвано програму приватизації держпакетів обленерго. Таку думку висловила народний депутат Людмила Буймістер на засіданні НКРЕКП.

Приватизація держпакетів обленерго буде зірвана через НКРЕКП і її методології RAB - нардеп Людмила Буймістер

26.08.2020 державним Регулятором НКРЕКП була ухвалена Методика стимулюючого тарифоутворення з поділом активів компанії на "стару" базу зі ставкою прибутковості в 3% і "нову" базу зі ставкою прибутковості в 16,74%. Народний депутат Людмила Буймістер висловила сумніви, що такий підхід буде сприяти приватизації.

"З такою ставкою 3% на старі активи ми отримаємо негативний грошовий потік. Це означає, що і Програма приватизації, яка сьогодні у є Фонду державного майна, буде де-факто знецінена, тому що я прекрасно розумію, що якщо методологія показує негативний грошовий потік, то ми не отримаємо того ефекту від приватизації. У нас закладаються з року в рік надходження від приватизації в бюджет нашої країни, але з такою методологією ми не отримаємо того ефекту, якого ми хочемо досягти", - зазначила Людмила Буймістер.

Буймістер зазначає, що причина в негативному грошовому потоці, до якого призведуть такі ставки: "Я обрахувала модель із запропонованими трьома і п'ятнадцятьма відсотками 15,72% які сьогодні є в проекті постанови. Я бачу у себе негативний грошовий потік у багатьох обленерго в нинішніх умовах. І особливо цей негативний грошовий потік ми будемо спостерігати саме на державних обленерго, які знаходяться в значно гіршому грошовому стані, ніж деякі інші обленерго в нашій країні".

Нагадаємо, раніше Олег Козачук, глава "Хмельніцкобленрего" висловив думку, що при параметрах RAB-регулювання від НКРЕКП обленерго не зможуть залучати ні інвестиції, ні кредити в оновлення мереж.

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