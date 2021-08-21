Присвячений українським захисникам: завтра пройде черговий форум "Україна 30"

Деталі

Відомо, що відкриття форуму розпочнеться о 10:30. На ньому виступлять міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Доповнення

Також очікують президента України Володимира Зеленського, який виступить на закритті форуму о 16:00.