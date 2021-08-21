Присвячений українським захисникам: завтра пройде черговий форум "Україна 30"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У неділю, 22 серпня, пройде черговий форум “Україна 30”, який буде присвячений українським захисникам. Про це повідомили на сторінці форуму в Telegram, передає УНН.
Деталі
Відомо, що відкриття форуму розпочнеться о 10:30. На ньому виступлять міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
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Також очікують президента України Володимира Зеленського, який виступить на закритті форуму о 16:00.