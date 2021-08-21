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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 102878 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 120860 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 177000 просмотра

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2 марта, 17:53 • 136124 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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2 марта, 17:42 • 129221 просмотра

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Посвященный украинским защитникам: завтра пройдет очередной форум "Украина 30"

Посвященный украинским защитникам: завтра пройдет очередной форум "Украина 30"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. В воскресенье, 22 августа, пройдет очередной форум "Украина 30", который будет посвящен украинским защитникам. Об этом сообщили на странице форума в Telegram, передает УНН.

Детали

Известно, что открытие форума начнется в 10:30. На нем выступят министр по делам ветеранов Юлия Лапутина и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Дополнение

Также ожидают президента Украины Владимира Зеленского, который выступит на закрытии форума в 16:00.

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