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Пристайко обговорив співпрацю у розслідуванні катастрофи літака МАУ з главою МЗС Британії

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час візиту до Великобританії провів зустріч з главою МЗС Великобританії Домініком Раабом. Співрозмовники обговорили способи співпраці в розслідуванні авіакатастрофи українського літака рейсу PS752 в Ірані, передає УНН із посиланням на повідомлення Пристайка в Twitter.

Пристайко обговорив співпрацю у розслідуванні катастрофи літака МАУ з главою МЗС Британії

"Зустрівся з моїм колегою Домініком Раабом. Ціную його слова про тверду і безсумнівну підтримку України. Обмінялися думками про способи співпраці в розслідуванні PS752 і домовилися працювати разом з цього та інших питань, зокрема щодо захисту суверенітету України", - написав міністр.

Він повідомив, що в рамках візиту в Сполучене королівство так само провів зустріч з депутатом британського парламенту Джоном Віттінгдейлом і головою комітету у закордонних справах Томом Тугендхатом.

"Обговорили трагедію PS752 і наші спільні кроки щодо забезпечення справедливості, а також ситуацію в Східній Україні", - зазначив Пристайко.

Як повідомлялося в УНН, сьогодні в Лондоні відбудеться зустріч глав МЗС країн, чиї громадяни загинули через катастрофу українського літака. 

Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня.

На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.

Met with my colleague @DominicRaab. Appreciate his words about firm and unquestionable support of Ukraine. Exchanged views about ways of cooperating in investigating #PS752 and agreed to work together on this and other issues, in particular on defending sovereignty of Ukraine. pic.twitter.com/2DOllSjmp2

— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 16 січня 2020 р.

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