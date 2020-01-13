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Пріоритетом розвитку ЗСУ є розробка та закупівля високоточної зброї

Пріоритетом розвитку ЗСУ є розробка та закупівля високоточної зброї

Київ • УНН

 • 8921 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. У Збройних силах України вважають пріоритетними розробку та закупівлю високоточної зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на план щодо розвитку ЗСУ на найближчі 10 років.

"Пріоритетними є розробка та закупівля високоточної зброї, покращення точності та збільшення дальності дій засобів вогневого ураження. Ракетні комплекси, реактивні системи залпового вогню повинні забезпечувати надійне ураження противника на великих відстанях", - сказано у повідомленні.

Так, всі сили і засоби вогневого ураження: ударна авіація, ракетні комплекси, артилерія, у тому числі реактивна, комплекси ППО повинні бути об’єднані в єдину ударну (вогневу) систему.

Для забезпечення дальнього вогневого ураження противника необхідно створити: ракетний комплекс з дальністю ураження до 500 км і більше; полк ударних безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, ще у жовтні минулого року міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що вважає недостатнім відсоток нової техніки у ЗСУ.

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