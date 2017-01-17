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Принцип колективної відповідальності власників кіосків запровадили в Дніпрі

Київ • УНН

 • 6746 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 17 січня. УНН. В Дніпрі запроваджується принцип колективної відповідальності власників кіосків. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі міської ради.

Тепер, якщо з мовчазної згоди власників, наприклад, двох яток між ними буде незаконно встановлена третя споруда, то демонтажу підлягатимуть всі три кіоски.

Загалом у міськраді планують прибрати з вулиць міста всі незаконні споруди, які були встановлені протягом 2016 року. Також під примусовий демонтаж потраплять близько 2,5 тис. торговельних точок, які працюють з порушенням правил і захаращують Дніпро.

Наразі знесено вже близько тисячі кіосків-порушників.

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