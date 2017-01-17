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11 марта, 14:39 • 144665 просмотра

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Принцип коллективной ответственности владельцев киосков ввели в Днепре

Принцип коллективной ответственности владельцев киосков ввели в Днепре

Киев • УНН

 • 6746 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 17 января. УНН. В Днепре вводится принцип коллективной ответственности владельцев киосков. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе городского совета.

Теперь, если с молчаливого согласия собственников, например, двух киосков между ними будет незаконно установлено ​​третье сооружение, то демонтажу будут подлежать все три киоска.

Всего в горсовете планируют убрать с улиц города все незаконные постройки, которые были установлены в течение 2016 года. Также под принудительный демонтаж попадут около 2,5 тыс. торговых точек, которые работают с нарушением правил и загромождают Днепр.

Сейчас снесено уже около тысячи киосков-нарушителей.

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