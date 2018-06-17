Принц Камбоджі з дружиною потрапив у ДТП: жінка загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Камбоджійський принц Нородом Ранаріт разом з дружиною Оук Пхалла потрапив в ДТП, жінка загинула, передає УНН з посиланням на Xinhua.
Аварія сталася о 9:00 за місцевим часом, коли таксі, що їхало в протилежному напрямку, врізалося в машину принца.
Дружина принца померла в 12:23 за місцевим часом через важкі травми. 74-річний принц був доставлений в лікарню.
П'ятеро пасажирів в таксі теж отримали поранення.
Як повідомляв УНН, в Нігерії в результаті ДТП загинули 11 подружок нареченої.