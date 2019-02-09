Принц Філіп здав свої водійські права після ДТП

“Після ретельного розгляду (цього питання) герцог Единбурзький прийняв рішення добровільно здати свої водійські права”, — зазначається в заяві.

Нагадаємо, 17 січня Land Rover Freelander, за кермом якого перебував принц Філіп, зіткнувся з автомобілем KIA на жвавому перехресті, розташованому неподалік від королівського маєтку Сандрінгем. Машина герцога Единбурзького перекинулася, і перехожим довелося допомогти чоловікові британської королеви покинути салон. Принц Філіп в результаті аварії не постраждав.

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Після цього, він вибачився за те, що, виїжджаючи на головну дорогу з другорядної, не помітив автомобіль KIA, в якому знаходилися 46-річна британка Емма Фейруезер і її 28-річна подруга разом з дитиною.

За словами принца Філіпа, він був засліплений низьким зимовим сонцем і в нормальних умовах обов’язково помітив би на перехресті автомобіль, що рухався по головній дорозі. В результаті аварії Фейруезер отримала перелом зап’ястя, жінка-водій відбулася порізами коліна, а 9-місячний хлопчик не постраждав.

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