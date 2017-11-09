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Приміщення наукової установи в центрі Києва повернули в держвласність

Приміщення наукової установи в центрі Києва повернули в держвласність

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. У державну власність повернули приміщення наукової установи на бульварі Тараса Шевченка у Києва вартістю понад 6 млн грн. Про це повідомляє прес-служба ГПУ, передає УНН.

"Завершено дворічну судову тяжбу щодо повернення у державну власність приміщення закладу освіти, розташованого на бульварі Т.Шевченка у м.Києві площею 555, 8 кв.м вартістю понад 6 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

ГПУ у 2015 році пред’явлила позов про визнання недійсними наказів Фонду державного майна України, договорів про оренду та купівлю-продаж цього приміщення, балансоутримувачем якого була державна наукова установа "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти".

Вищий господарський суд України рішенням від 14.12.2016 задовольнив позов та визнав незаконними всі акти і правочини стосовно спірного майна та зобов'язав відповідача повернути нерухомість державі в особі Міністерства освіти і науки України.

Як зазначається, суб'єкт господарювання намагався добитися скасування чи зміни цього рішення: ініціював його перегляд за нововиявленими обставинами, зміну способу та порядку виконання судового рішення, а також тричі звертався до Верховного Суду України із заявами про його перегляд.

"Завдяки злагодженій діяльності структурних підрозділів Генеральної прокуратури України та їхній послідовній позиції у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно поновлено реєстрацію права власності на спірне приміщення за державою. Окрім того, 03.11.2017 нерухомість повернуто державі в особі Міністерства освіти і науки України, що зафіксовано державним виконавцем", - повідомили в ГПУ.

Як зазначається, наразі Генпрокуратура вживає заходи щодо повернення Міністерству освіти і науки України ще 5 об'єктів, які вибули з власності держави, загальною площею понад 2,6 тис кв.м.

Нагадаємо, ГПУ повернула в держвласність 102 га землі Нацмузею архітектури і побуту.

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