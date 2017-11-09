Приміщення наукової установи в центрі Києва повернули в держвласність
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У державну власність повернули приміщення наукової установи на бульварі Тараса Шевченка у Києва вартістю понад 6 млн грн. Про це повідомляє прес-служба ГПУ, передає УНН.
"Завершено дворічну судову тяжбу щодо повернення у державну власність приміщення закладу освіти, розташованого на бульварі Т.Шевченка у м.Києві площею 555, 8 кв.м вартістю понад 6 млн гривень", - йдеться у повідомленні.
ГПУ у 2015 році пред’явлила позов про визнання недійсними наказів Фонду державного майна України, договорів про оренду та купівлю-продаж цього приміщення, балансоутримувачем якого була державна наукова установа "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти".
Вищий господарський суд України рішенням від 14.12.2016 задовольнив позов та визнав незаконними всі акти і правочини стосовно спірного майна та зобов'язав відповідача повернути нерухомість державі в особі Міністерства освіти і науки України.
Як зазначається, суб'єкт господарювання намагався добитися скасування чи зміни цього рішення: ініціював його перегляд за нововиявленими обставинами, зміну способу та порядку виконання судового рішення, а також тричі звертався до Верховного Суду України із заявами про його перегляд.
"Завдяки злагодженій діяльності структурних підрозділів Генеральної прокуратури України та їхній послідовній позиції у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно поновлено реєстрацію права власності на спірне приміщення за державою. Окрім того, 03.11.2017 нерухомість повернуто державі в особі Міністерства освіти і науки України, що зафіксовано державним виконавцем", - повідомили в ГПУ.
Як зазначається, наразі Генпрокуратура вживає заходи щодо повернення Міністерству освіти і науки України ще 5 об'єктів, які вибули з власності держави, загальною площею понад 2,6 тис кв.м.
Нагадаємо, ГПУ повернула в держвласність 102 га землі Нацмузею архітектури і побуту.