Помещение научного учреждения в центре Киева вернули в госсобственность

"Завершено двухлетнюю судебную тяжбу о возвращении в государственную собственность помещения учебного заведения, расположенного на бульваре Т.Шевченко в Киеве площадью 555, 8 кв.м стоимостью более 6 млн гривен", - говорится в сообщении.

ГПУ в 2015 году предьявлила иск о признании недействительными приказов Фонда государственного имущества Украины, договоров об аренде и купле-продаже этого помещения, балансодержателем которого была государственное научное учреждение "Институт инновационных технологий и содержания образования".

Высший хозяйственный суд Украины решением от 14.12.2016 удовлетворил иск и признал незаконными все акты и сделки относительно спорного имущества и обязал ответчика вернуть недвижимость государству в лице Министерства образования и науки Украины.

Как отмечается, субъект хозяйствования пытался добиться отмены или изменения этого решения: инициировал его пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам, изменение способа и порядка исполнения судебного решения, а также трижды обращался в Верховный Суд Украины с заявлениями о его пересмотре.

"Благодаря слаженной деятельности структурных подразделений Генеральной прокуратуры Украины и их последовательной позиции в Государственном реестре прав на недвижимое имущество восстановлен регистрации права собственности на спорное помещение с государством. Кроме того, 03.11.2017 недвижимость возвращено государству в лице Министерства образования и науки Украины, что зафиксировано государственным исполнителем", - сообщили в ГПУ.

Как отмечается, в настоящее время Генпрокуратура принимает меры по возврату Министерству образования и науки Украины еще 5 объектов, которые выбыли из собственности государства, общей площадью более 2,6 тыс кв.м.

Напомним, ГПУ вернула в госсобственность 102 га земли Нацмузею архитектуры и быта.