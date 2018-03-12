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Прикордонники завадили передачі бойовикам п'яти мішків медикаментів

Прикордонники завадили передачі бойовикам п'яти мішків медикаментів

Київ • УНН

 • 9355 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Прикордонники попередили спробу передачі бойовикам наркомістких медикаментів на суму близько 220 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби, передає УНН.

"Учора у КПВВ "Новотроїцьке" співробітники прикордонного відомства спільно із працівниками фіскальної служби виявили під заднім пасажирським сидінням в автомобілі Toyota велику партію медикаментів з майже 150 найменувань. Загалом у транспортному засобі знаходилось п’ять мішків лікарських препаратів на загальну суму близько 220 тисяч гривень. Серед них - 7 видів медпрепаратів із вмістом наркотичних, психотропних речовин, а також прекурсорів", - йдеться у повідомленні.

З пояснень водія та пасажира іномарки, які вони надали оперативникам Донецько-Луганського управління Держприкордонслужби, виявлені медикаменти були призначені для однієї з лікарень у Донецьку, в якій перебувають бойовики. Адже ліків у поліклініках на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областях не вистачає.

Наразі порушників передано представникам Національної поліції для прийняття правового рішення, а виявлений товар вилучено працівниками фіскальної служби.

Нагадаємо, до Росії намагалися вивезти понад 50 кг пороху.

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