Пограничники помешали передаче боевикам пяти мешков медикаментов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Пограничники пресекли попытку передачи боевикам медикаментов, в том числе наркосодержащих, на сумму около 220 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, передает УНН.
"Вчера в КПВВ "Новотроицкое" сотрудники пограничного ведомства совместно с работниками фискальной службы обнаружили под задним пассажирским сиденьем в автомобиле Toyota крупную партию медикаментов из почти 150 наименований. Всего в транспортном средстве находилось пять мешков лекарственных препаратов на общую сумму около 220 тысяч гривен. Среди них - 7 видов медпрепаратов с содержанием наркотических, психотропных веществ, а также прекурсоров", - говорится в сообщении.
Из объяснений водителя и пассажира иномарки, которые они предоставили оперативникам Донецко-Луганского управления Госпогранслужбы, обнаруженные медикаменты были предназначены для одной из больниц в Донецке, в которой находятся боевики. Ведь лекарств в поликлиниках на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областях не хватает.
Сейчас нарушители переданы представителям Национальной полиции для принятия правового решения, а обнаруженный товар изъят работниками фискальной службы.
Напомним, в Россию пытались вывезти более 50 кг пороха.