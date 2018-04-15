Прикордонники затримали двох азербайджанців, які прямували до Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Прикордонники відділу “Краснопілля” Сумського загону затримали двох порушників державного кордону України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.
“Учора вранці прикордонний патруль за кілька метрів від держрубежу, неподалік від населеного пункту Грабовське, затримав двох громадян Азербайджану. Іноземці пішки намагалися незаконно перетнути українсько-російський кордон з території України в Росію поза встановленими пунктами пропуску”, — вказано у повідомленні.
Наразі за спробу незаконного перетинання державного кордону України на 60 та 57-річного азербайджанців складені адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП.
“Як уже повідомлялося, ще одного порушника державного кордону України прикордонники затримали позаминулої доби на цьому ж напрямку. 16-річний хлопець пішки незаконно перетнув кордон з території Росії в Україну поза встановленими пунктами пропуску. Ним виявився наш співвітчизник”, — додали у відомстві.
Під час з’ясування обставин припиненого правопорушення охоронці кордону встановили, що даний громадянин є місцевим жителем і що в січні цього року він вже затримувався за порушення державного кордону України. На правопорушника складені відповідні адміністративні матеріали.
Як повідомляв УНН, адміністративний кордон з окупованим Кримом почали патрулювати безпілотники.