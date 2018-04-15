Прикордонники затримали двох азербайджанців, які прямували до Росії

$41.320.06
44.630.03
ukru
НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
19:36 • 4374 перегляди

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

Ексклюзив
15:18 • 94122 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
13:51 • 158895 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

3 квітня, 13:29 • 100570 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 336013 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 170631 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 142965 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 195593 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 123946 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 108001 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.1 м/с
64 %
753 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 131230 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 41190 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 151643 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 31573 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 76341 перегляди
Публікації

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

19:36 • 4378 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 76466 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 94131 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

13:51 • 158905 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 151747 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 18620 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 20509 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 31651 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 41263 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 131302 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Прикордонники затримали двох азербайджанців, які прямували до Росії

Київ • УНН

 • 9633 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Прикордонники відділу “Краснопілля” Сумського загону затримали двох порушників державного кордону України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

Прикордонники затримали двох азербайджанців, які прямували до Росії

“Учора вранці прикордонний патруль за кілька метрів від держрубежу, неподалік від населеного пункту Грабовське, затримав двох громадян Азербайджану. Іноземці пішки намагалися незаконно перетнути українсько-російський кордон з території України в Росію поза встановленими пунктами пропуску”, — вказано у повідомленні.

Наразі за спробу незаконного перетинання державного кордону України на 60 та 57-річного азербайджанців складені адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП.

“Як уже повідомлялося, ще одного порушника державного кордону України прикордонники затримали позаминулої доби на цьому ж напрямку. 16-річний хлопець пішки незаконно перетнув кордон з території Росії в Україну поза встановленими пунктами пропуску. Ним виявився наш співвітчизник”, — додали у відомстві.

Під час з’ясування обставин припиненого правопорушення охоронці кордону встановили, що даний громадянин є місцевим жителем і що в січні цього року він вже затримувався за порушення державного кордону України. На правопорушника складені відповідні адміністративні матеріали.

Як повідомляв УНН, адміністративний кордон з окупованим Кримом почали патрулювати безпілотники.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$82,088.70
Золото
$3,131.90
Tesla
$269.16
Brent
$70.10
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,788.59