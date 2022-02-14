Прикордонники прокоментували повідомлення про “заборону в’їзду” для чоловіків з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Прикордонники чітко керуються нормами законодавства, яке регламентує перетин державного кордону іноземцями, зокрема, і громадянами РФ, повідомив в коментарі УНН помічник голови Держприкордонслужби України — прессекретар Андрій Демченко.
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“Прикордонники чітко керуються нормами законодавства, яке регламентує перетин державного кордону. Щодня десятки іноземців через різні причини отримують відмову у в'їзді в Україну, хтось через перевищення терміну перебування в нашій країні, хтось через заборону в'їзду, хтось не може підтвердити мету своєї подорожі, хтось не має належних для цього документів, а хтось через ковідні обмеження”, — повідомив Демченко.
“Звісно, що серед іноземців є й громадяни РФ, які, слідуючи в нашу країну, мають дотримуватися умов в'їзду”, — додав він.
Контекст
Раніше з'явилися повідомлення ЗМІ, що Україна нібито тимчасово закрила в’їзд для всіх чоловіків — громадян РФ призовного віку.