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Прикордонники на Закарпатті попередили про можливе збільшення черг у пунктах пропуску

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Мукачівському прикордонному загоні попередили про ймовірне збільшення черг транспортних засобів перед пунктами пропуску на кордоні з країнами ЄС у межах Закарпаття, передає УНН.

Прикордонники на Закарпатті попередили про можливе збільшення черг у пунктах пропуску

За інформацією прикордонників, таке накопичення прогнозоване та пов’язане із новорічно-різдвяними святами.

“З метою недопущення значних черг прикордонники забезпечують увесь спектр необхідних заходів щодо ритмічного пропуску громадян та функціонування пунктів пропуску у вихідні та святкові дні. Зокрема, збільшено кількість робочих місць інспекторів, організовано взаємодію з угорськими та румунськими колегами з питань забезпечення комфортного, безпечного і максимально швидкого перетину державного кордону громадянами”, — йдеться у повідомленні прес-служби Мукачівського прикордонного загону.

Керівництво загону звернулося до громадян, які перетинають державний кордон, щоб ті у разі ускладнення ситуації в пунктах пропуску були організованими під час перебування у чергах, не створювали передумов для порушення законодавства та не намагалися об’їжджати інших учасників руху.

“Наразі черг у пунктах пропуску немає. Накопичення транспортних засобів ми спостерігали цими вихідними у суботу. Очікується, що аналогічна ситуація буде й 29-30 грудня. Йдеться про можливі черги як на в′їзд, так і на виїзд з України”, — повідомила речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.

Як повідомляв УНН, 24 грудня вранці черги на українсько-словацькому кордоні з боку Словаччини простяглися на кілька кілометрів і зайняли одну полосу руху двох населених пунктів.

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