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На кордоні Ірану правоохоронці вилучили 500 кг наркотиків

На кордоні Ірану правоохоронці вилучили 500 кг наркотиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Прикордонні служби Ірану в південно-східній провінції Систан і Белуджистан вилучили 500 кг опіуму, повідомило інформаційне агентство Xinhua, передає УНН.

“Служби безпеки на прикордонному пункті Мірджаве затримали двох контрабандистів наркотиків і вилучили два транспортних засоби, в яких знаходилося 500 кг опіуму та велика кількість боєприпасів”, — йдеться у повідомленні.

Про час проведення операції не повідомляється.

Іран давно стикається з проблемою наркотрафіку в зв’язку з тим, що ця країна розташована на шляху міжнародної контрабанди наркотиків, які перевозяться з Афганістану — провідного світового виробника опіуму — в Європу.

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Протягом останніх десятиліть на східному та південно-східному кордонах Ірану відбувалися запеклі сутички між іранськими силами безпеки і збройними контрабандистами наркотиків.

Як повідомлялося раніше, в Ірані запропонували скасувати страту за контрабанду наркотиків.

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