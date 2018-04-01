Прихильники Карлоса Пучдемона влаштували демонстрацію в Берліні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Берліні противники екстрадиції Карлоса Пучдемона влаштували демонстрацію. Люди вийшли на вулиці і вимагають звільнити Карлоса Пучдемона, який зараз перебуває в Німеччині під арештом, передає УНН з посиланням на La Vanguardia.
Як пише видання, прихильники незалежності Каталонії вийшли на демонстрацію в Берліні. Вони вимагають звільнити екс-главу автономії Карлоса Пучдемона з-під арешту.
Демонстрація пройшла від Бранденбурзьких воріт до Міністерства юстиції. Учасники ходи несли плакати з написами “Свободу Пучдемону і каталонським політв’язням” і “Іспанія — це не демократія”.
Після цього вони вирушили далі до офісу федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн, де як раз і затримали Пучдемона.
Зараз суд розглядає питання про його екстрадицію.
Учасниками маршу стали депутати від сепаратистської партії “Вперед за Каталонію”, президент Каталонської асоціації муніципалітетів, а також депутат німецької партії “Ліві”, що виступила проти екстрадиції Пучдемона.
Нагадаємо, 28 березня каталонські депутати від партій-прихильниць незалежності Каталонії прийняли резолюцію, в якій вимагають, щоб затриманий у ФРН Карлес Пучдемон знову зайняв пост глави автономії.