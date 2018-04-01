Прихильники Карлоса Пучдемона влаштували демонстрацію в Берліні

КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Берліні противники екстрадиції Карлоса Пучдемона влаштували демонстрацію. Люди вийшли на вулиці і вимагають звільнити Карлоса Пучдемона, який зараз перебуває в Німеччині під арештом, передає УНН з посиланням на La Vanguardia.