Придбати землю в Україні можна буде лише безготівково
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Після відкриття ринку сільськогосподарської землі, придбати землю можна буде лише безготівково. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кабміну.
“Розрахуватися за придбану землю можна буде лише безготівково. При цьому покупець має надати документи щодо законності походження коштів, за які купується земля. На відповідність вимогам законодавства перевірятимуть нотаріуси. Якщо походження коштів не буде підтверджено — операція з купівлі землі буде неможливою”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за словами голови комітету з питань аграрної та земельної політики Миколи Сольського, при оформленні покупки сільськогосподарської землі, нотаріус буде перевіряти скільки землі вже зареєстровано на людині і скільки землі зареєстровано на підприємствах, у яких вона є засновником. Одна людина не може мати у сумі більше 10 тисяч гектар.